POL-SO: Lippstadt - In den Ruhestand verabschiedet

Am Donnerstag wurde Polizeihauptkommissar Andreas Häusler in den Ruhestand verabschiedet. Polizeidirektor Thomas Link überreichte bei einer kleinen Feierstunde dem Neupensionär die entsprechende Urkunde. Andreas Häusler war seit 1981 bei der Polizei. Nach Zwischenstationen in Bochum, Köln und Bonn kam er 1993 zur Kreispolizeibehörde Soest nach Lippstadt. Hier blieb er bis zu seiner Pensionierung. In den letzten vier Jahren war er als Sachbearbeiter im Verkehrskommissariat tätig. Häusler freut sich nun auf viel Zeit mit seiner Familie und seinen beiden Hobbys. Neben dem Motorradfahren ist er ein großer Fan seiner eigenen Familiengeschichte. Dafür durchforstet er sehr gern alte Archive. Seine Vorgesetzten und der Personalrat wünschten ihm alles Gute und vor allem viel Spaß und Gesundheit in seinem kommenden Lebensabschnitt. (lü)

