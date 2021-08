Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streit

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 20:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Streit zwischen zwei Männern am Busbahnhof gerufen. Hier wurden die beiden 20- und 28-jährige Männer angetroffen, die sich feindselig gegenüberstanden und in der ZUE in Möhnesee-Echtrop leben. Der 20-jährige Mann hatte leicht gerötete Augen. Beide Männer gaben an in Streit geraten zu sein. Angeblich soll einer Pfefferspray benutzt haben, der andere hatte angeblich ein Messer. Bei einer Durchsuchung der Personen konnte weder Pfefferspray noch ein Messer aufgefunden werden. Es wurden Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Der leicht verletzte lehnte eine Behandlung ab. (lü)

