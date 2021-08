Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall

Werl (ots)

Auf der Runtestraße ist es am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 26-jährige Frau aus Werl fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Runtestraße. Sie beabsichtigte in die Straße "Am Budberger Pfad" zu fahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 27-jährige Autofahrerin, die auf der Runtestraße unterwegs war. Die Radfahrerin prallte gegen die hintere Tür des Fahrzeugs und kam zu Fall. Sie wurde verletzt mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, ebenfalls aus Werl, blieb unverletzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell