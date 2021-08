Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Streit

Werl (ots)

Am Mittwoch, gegen 23:45 Uhr, ist es am Hedwig-Dransfeld-Weg zu einem Streit gekommen. Ein 66-jähriger Mann und ein 15-jähriger Jugendlicher waren verbal aus ungeklärten Gründen in Streit geraten. Es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden, bei der der 15-Jährige dem Senior ins Gesicht schlug. Da sich beide Parteien gegenseitig beschuldigen, sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Aufklärung der Geschehnisse unter der Rufnummer 02922-91000 beitragen können. (wo)

