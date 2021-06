Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210611.2 Kiel: Polizistin bei tätlichem Angriff verletzt

Kiel (ots)

Eine Polizeibeamtin des 4. Reviers ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag angegriffen und verletzt worden. Sie kam zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Gegen 02:15 Uhr informierten Zeugen über 110 die Polizei, da eine 27-Jährige sich vor einer Gaststätte in der Iltisstraße aggressiv verhielt, randalierte und Personen angriff. Auch bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten des 4. Reviers änderte die Frau ihr Verhalten nicht, so dass sie vorläufig festgenommen werden sollte. Hierbei widersetzte sie sich den polizeilichen Maßnahmen massiv und trat einer 28 Jahre alten Beamtin in den Bauch. Die Polizistin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und war zunächst nicht mehr dienstfähig.

Die 27-Jährige wurde letztlich überwältigt und für weitere Maßnahmen sowie zur Anzeigenaufnahme auf eine Dienststelle verbracht. Hier zeigte sie weitere Auffälligkeiten, so dass die Beamten eine Amtsärztin hinzuzogen. Diese entschied, die Frau in einer Fachklinik unterzubringen.

Matthias Arends

