Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter auf frischer Tat beim Diebstahl aus Pkw ertappt

Waldfeucht-HaarenWaldfeucht-Haaren (ots)

Am Donnerstag, 3. Dezember, gegen 21.30 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Straße Heiderhof gerufen. Kurz zuvor hatte die Besitzerin eines Pkw zwei Täter dabei beobachtet, wie sie in ihrem Pkw saßen und diesen durchwühlten. Durch den Hilferuf der Frau wurden zwei wachsame Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam. Daraufhin ergriffen die Täter sofort die Flucht. Ein Zeuge konnte an der Ecke Ringstraße / Talstraße einen der Täter, einen 18-Jährigen aus Jülich, stellen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Der zweite Täter konnte zunächst durch einen weiteren Nachbarn gestellt werden, dieser nutzte aber eine günstige Gelegenheit und flüchtete erneut in Richtung Waldrand. Bei dem Flüchtigen handelte es sich um einen 20-jährigen Waldfeuchter, der dem Zeugen bekannt war. Er konnte kurze Zeit später durch weitere Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Beide Täter wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die weiter andauern. Inwieweit die Täter auch für mehrere Diebstähle innerhalb der vergangenen Tage verantwortlich sind, wird zurzeit geprüft. (Wir berichteten im Polizeibericht Nr. 338 vom 3. Dezember).

