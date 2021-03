Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: 19-Jähriger von Unbekanntem angegriffen und beraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.02.2021, auf Samstag soll ein Unbekannter einen 19-Jährigen in Freiburg-Rieselfeld angegriffen und beraubt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 19-Jährige gegen 01:48 Uhr zusammen mit einer weiteren Person zu Fuß an der Ecke Ingeborg-Drewitz-Alle und Friedrich-von-Hayek-Straße unterwegs, als sich ihnen der Täter von hinten näherte und Pfefferspray in Richtung der beiden Geschädigten sprühte. Dabei wurde einer der zwei Geschädigten direkt im Gesicht getroffen.

Der Unbekannte soll nach dem Angriff eine Musikbox entwendet haben, welche der 19-jährige Geschädigte mit sich führte. Der 19-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend aufgrund der starken Augenreizung in eine Klinik eingeliefert.

Der Angreifer konnte von den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

männlich, etwa 1,90 Meter groß, ca. 20 Jahre alt, normale Statur, trug eine schwarze Moncler-Weste und dunkle Schuhe, vermutlich komplett dunkel gekleidet und maskiert, evtl. dunkle Hautfarbe.

Die Kriminalpolizei Freiburg (0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können.

