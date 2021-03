Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach

Steinen: Gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 26.02.21, gegen 18.20 Uhr, überholte ein Mercedesfahrer auf der Bundesstraße 317 vom Kreisel in Steinen kommend in Fahrtrichtung Lörrach mehrere Fahrzeuge. Um eine Frontalkollision zu verhindern musste ein entgegenkommender Pkw-Fahrer nach rechts ausweichen und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970250, ermittelt nun wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr und sucht Zeugen, welche den Überholvorgang beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell