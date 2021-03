Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand - Neuenburg am Rhein -

Freiburg (ots)

- Erstmeldung -

Am Dienstag 02.03.2021, um 02.31 Uhr, wird dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Brand im Gewerbegebiet in Neuenburg am Rhein gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Neuenburg, Müllheim und Zienken und den Streifen der Polizei steht ein Gewerbegebäude in der Straße "Basler Kopf 1" im Vollbrand. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Es wird nachberichtet.

FLZ PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell