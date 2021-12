Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: E-Bike-Fahrerin stößt mit Fußgängerin zusammen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.12.2021, gegen 17:45 Uhr, stieß in der Untermarkstraße in Lauchringen eine 57-Jährige auf ihrem E-Bike mit einer 74-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Fahrradfahrerin trug dabei keinen Helm und wurde schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah die Radfahrerin die Fußgängerin, die in gleicher Richtung auf der Fahrbahn lief, anstatt den Gehweg auf der anderen Seite der Straße zu benutzen. Auch die sie wurde beim Zusammenprall leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

