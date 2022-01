PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gegen parkendes Auto gefahren und geflohen

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Silberbachstraße,

Dienstag, 25.01.2022, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

(mh) Im Laufe des vergangenen Dienstags hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug ein, in der Silberbachstraße in Taunusstein geparktes, Auto gestriffen und ist weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der, bei dem Unfall beschädigte, Peugeot 508 in blau war im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 2.000EUR.

Personen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell