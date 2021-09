Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Geldbeutel geklaut

Neuried (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz nahe einem Hundesportverein einen Geldbeutel entwendet. Die Langfinger schlugen zwischen 8:40 Uhr und 9:50 Uhr die Scheibe eines verriegelten PKW ein, um an das Portemonnaie zu gelangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in der besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 0781 21-2200, bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

