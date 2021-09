Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vorfahrt missachtet

Oberkirch (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Sankt-Urban-Straße zur Straße "Zum Altenhof" gewesen sein. Als ein 79-jähriger Dacia-Fahrer aus der Sankt-Urban-Straße fuhr, missachtete er gegen 16 Uhr die Vorfahrt einer aus der Straße "Zum Altenhof" herannahenden 22-jährigen Mini Cooper-Fahrerin. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

