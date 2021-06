Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Schule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel, Mitte - Am Wochenende stieg ein unbekannter Täter in eine Schule an der Deckertstraße ein und verließ das Gebäude ohne Beute.

Zwischen Samstag, 19.06.2021, 11:30 Uhr, und Montag, 21.06.2021, 06:00 Uhr, kletterte der Einbrecher auf ein Glasdach am Eingang der Schule in der Nähe der Artur-Ladebeck-Straße. Von dort aus gelang es ihm, über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude einzudringen.

Im Gebäudeinneren verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Computerraum. Im Anschluss verließ er das Gebäude ohne Diebesgut über das Fenster.

Bei einer weiteren Schule an der Brückenstraße in der Nähe der Lerchenstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch. Der unbekannte Täter versuchte zwischen Sonntag, 20.06.2021, 13:00 Uhr, und Montag, 21.06.2021, 06:05 Uhr, ein Gebäudefenster aufzuhebeln, brach sein Vorhaben jedoch ab.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell