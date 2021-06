Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Diebstahl

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht zu Freitag, 18.06.2021, haben Unbekannte einen Ford Focus in Stieghorst gestohlen.

Der 62-jährige Besitzer des weißen Ford hatte seinen Pkw am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Am Alten Dreisch abgestellt. Am Freitagmorgen war sein Auto von dem Parkplatz, unweit der benachbarten Grundschule, verschwunden. Eine Nachbarin teilte mit, dass der Ford Focus bereits gegen 03:30 Uhr nicht mehr in der Parkbox stand. Der Pkw trug Bielefelder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2018.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell