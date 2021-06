Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Juweliergeschäft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Bahnhofstraße haben Einbrecher am Samstagmorgen, 19.06.2021, in einem Schmuckgeschäft diverse Ausstellungsstücke erbeutet. Sie sollen in einem schwarzen BMW vom Tatort davongefahren sein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die gläserne Eingangstür des Juweliergeschäfts an der Einmündung Bahnhofstraße und Feilenstraße. Sie betraten gegen kurz nach 05:00 Uhr den Verkaufsraum. Aus den Vitrinen nahmen die Einbrecher diverse ausgestellte Ringe und liefen aus dem Geschäft.

Nach Zeugenaussagen sollen zwei Täter in einen, an der Bahnhofstraße, wartenden Fluchtwagen gestiegen sein, der nach rechts auf die Feilenstraße - in Richtung Jöllenbecker Straße - abbog. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen BMW handeln.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

