Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubüberfall nach Restaurantbesuch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Am Sonntagabend, 20.06.2021, raubten Unbekannte einen Bielefelder und eine Bielefelderin aus, nachdem diese ein Restaurant verlassen hatten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr hatten ein 22-Jähriger und eine 19-Jährige, ein Restaurant in der Straße Am Tie, verlassen, als sich zwei maskierte Männer näherten. In der Nähe eines Parkplatzes verlangten diese, unter Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Wertsachen. Der Bewaffnete schlug dem 22-Jährigen mehrmals gegen den Kopf, bevor er seinem Opfer Bargeld und Wertsachen abnehmen konnte.

Der zweite Räuber riss der 19-Jährigen an den Haaren und entwendete ihr Mobiltelefon und Schmuck.

Die Täter flüchteten zu Fuß über die Dornberger Straße in Richtung Bergstraße.

Beide Räuber werden auf rund 30 Jahre geschätzt. Sie waren zur Tatzeit sehr dunkel gekleidet, hatten die Kapuze ihres Pullovers aufgezogen und trugen einen Mundschutz. Beide Männer sprachen Deutsch mit starkem Akzent.

Der bewaffnete Räuber ist circa 185 cm groß, hat schwarze Haare und einen sehr dunklen Hauttyp.

Der zweite Räuber hatte ein südländisches Erscheinungsbild, ist etwa 185 cm groß und hat schwarze Haare.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich die Männer vor dem Raub im Bereich einer Bushaltestelle auf.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell