Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brückengeländer gerammt

Lahr (ots)

Ein 57-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Donnerstagfrüh gegen 3:45 Uhr in der Freiburger Straße aus noch ungeklärter Ursache gegen ein dortiges Brückengeländer. Durch den Aufprall wurde das Auto abgewiesen und um 180 Grad gedreht bevor es mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die B3 musste bis zur Räumung der Unfallstelle kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Wagen kam an den Abschlepphaken. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell