Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 111 zwischen Wolgast und Hohendorf

Wolgast (ots)

Heute Morgen (20.09.2021, 07:30 Uhr) kam es auf der B 111 zwischen der Abfahrt Hohendorf und Wolgast zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war der 60-jährige Fahrer eines Transporters Mercedes-Benz in Richtung Wolgast unterwegs, als er aus gesundheitlichen Gründen in einer leichten Rechtskurze nach links in den Gegenverkehr kam, dabei ein entgegenkommenden VW T5 seitlich streifte, danach nach rechts gegen die Leitplanke prallte und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 60-Jährige wurde durch Rettungskräfte ins Wolgaster Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Fahrer des VW T5 sowie seine 41-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 23.500 Euro geschätzt. Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die B 111 für ca. 30 Minuten komplett und anschließend eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam.

Alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell