POL-OG: Hornberg, Niederwasser - Neuer Betrugsmasche getrotzt, Verhaltenshinweise

Das richtige Bauchgefühl hat am Mittwochnachmittag eine 61 Jahre alte Frau vor einem finanziellen Schaden bewahrt. Was war geschehen? Die 61-Jährige erhielt kurz nach 14:30 Uhr von einer ihr fremden Rufnummer eine Mitteilung mit dem Wortlaut:" Hallo Mama, habe eine neue Handynummer, bist du zu Hause?" Im Verlauf der weiteren Konversation über einen namhaften Messenger-Dienst forderte die Betrügerin, die Überweisung eines Rechnungsbetrags. Ungläubig nahm die Angeschriebene den Hörer in die Hand und rief direkt bei ihrer Tochter an. Im persönlichen Gespräch stellte sich heraus, dass die Tochter erstens keine andere Rufnummer und zweitens auch nicht die Nachricht versandt hatte. Derzeit kursieren präsidiumsweit derartige Mitteilungen. Die Polizei unterstreicht das richtige Verhalten der 61-Jährigen und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Überweisen Sie nicht leichtgläubig Geldbeträge an Ihnen fremde Bankverbindungen. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen. - Hinterfragen Sie Ihnen verdächtige und nicht alltägliche Situationen und nehmen Sie persönlichen Kontakt auf mit den betreffenden Familienangehörigen auf. /wo

Zur Info: PM vom 11.03.2022

POL-OG: Mittelbaden - Betrügereien über Messenger-Dienst, Warnhinweis

Mittelbaden Immer wieder treten im Zusammenhang mit den Mobilfunkgeräten Betrüger auf. In praktisch allen Fällen geht es den Tätern am Ende um die Erlangung von Geld. Derzeit erhalten Geschädigte in der Region über einen Messenger-Dienst von einer ihnen unbekannten Rufnummer eine Nachricht eines angeblichen Familienangehörigen mit dem Inhalt, das alte Handy sei defekt und es gäbe daher eine neue Rufnummer. Im weiteren Verlauf des Kontaktes wird von einer offenen Rechnung berichtet, die zu bezahlen sei. Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg kam es aktuell zu mehreren Versuchsstraftaten und in einem Fall zu Geldüberweisungen, die natürlich nicht an die angeblichen Familienangehörigen gingen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Seien sie achtsam und überprüfen sie die Umstände bei Geldzahlungen und nehmen Sie vor einer Überweisung Kontakt mit der betreffenden Person auf.

