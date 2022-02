Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung: Zeugensuche nach Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich - Neu-Isenburg/L3117/B459

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

(as) Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, kam es zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem silbernen 1er BMW die Landesstraße 3117 aus Heusenstamm kommend in Richtung Bundesstraße 459. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem grauen Ford Focus die Landesstraße 3117 aus Neu-Isenburg kommend in entgegengesetzte Fahrtrichtung. An der "Kempinski-Kreuzung" (L3117/B459) soll der BMW-Fahrer die rote Ampel überfahren haben, um nach links in Richtung Dietzenbach abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit der Ford-Lenkerin, die geradeaus in Richtung Heusenstamm fahren wollte. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich war bis 7.30 Uhr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Offenbach, 15.02.2022, Pressestelle, Alexander Schlüter

