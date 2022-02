Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Brand in Schule: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - Dreieich/Sprendlingen

Offenbach

Bereich Offenbach

(lei) Erneut mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in einer Schultoilette ausrücken, in dessen Folge nicht nur zwei Personen leicht verletzt wurden, sondern wiederholt auch erheblicher Sachschaden entstanden ist. Betroffen war in dem Fall eine Gesamtschule in der Straße "Am Trauben", zu der die Rettungskräfte am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr alarmiert wurden.

Bei Eintreffen der Helfer vor Ort konnte bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Hauptgebäude festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand kurz darauf in einer Toilette im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes lokalisieren und zügig ablöschen. Unterdessen mussten alle Schülerinnen und Schüler der Einrichtung vorübergehend die Räumlichkeiten verlassen und ins Freie, sie konnten jedoch nach Durchlüftung des Gebäudes wieder in die Klassenzimmer zurückkehren.

Zwei Bedienstete der Schule im Alter von 39 und 40 Jahren wurden infolge des Feuers leicht verletzt und vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt. Durch die Flammen- und Rußbildung kam es zu erheblichem Sachschaden an Einrichtungs- und Sanitärgegenständen in dem Toilettenraum und auch angrenzenden Klassenräumen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, nach vorläufigen Schätzungen der Polizei könnte sich dieser jedoch auf bis zu 50.000 Euro belaufen. Der brandbetroffene Bereich ist bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Handtuchspender Ausgangspunkt des Feuers. Die Brandursache ist bis dato jedoch noch unklar. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung bereits aufgenommen und untersucht im Laufe des Tages den Brandort. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 15.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

