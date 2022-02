Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zusammenstoß mit Auto: 51-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt - Großkrotzenburg

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

(lei) Schwerer Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Großkrotzenburg: Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Mann aus Kahl am Main war gegen 16.20 Uhr mit seinem dreirädrigen Motorroller auf der Lindenstraße aus Richtung Waitzweg kommend in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Lindenstraße / Goethestraße mit einer entgegenkommenden 18-jährigen Polo-Fahrerin zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die Großkrotzenburgerin an der Kreuzung nach links in die Goethestraße abbiegen, dabei übersah sie offenbar den Rollerfahrer. Auch die 18-Jährige wurde bei der Kollision verletzt; sie kam mit leichten Blessuren ebenfalls in eine umliegende Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Beamten auf insgesamt 8.000 Euro schätzen. Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zu diesem Zweck wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau auch beide Fahrzeuge sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 15.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell