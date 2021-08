Polizei Paderborn

POL-PB: Mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Borchen (ots)

Borchen, Kirchstraße

Samstag, 21.08.2021 um 16:17 Uhr

Ein 53 jähriger Mann aus Borchen befuhr mit seinem Pkw die K 20 von Borchen in Richtung Etteln. Aus derzeit unbekannter Ursache kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wird er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr befreit werden. Der Borchener wird schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet.

