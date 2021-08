Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer die Vorfahrt genommen

Hövelhof (ots)

33161 Hövelhof, Bielefelder Straße / Gehastraße Freitag, 20.08.2021, 14:03 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer die Gehastraße in Richtung Bielefelder Straße. An der Einmündung zur Bielefelder Str. hielt er sein Fahrzeug zunächst an, übersah beim Anfahren dann jedoch den von links kommenden 47-jährigen Radfahrer, der den dortigen Radweg aus Richtung Stukenbrock kommend, befuhr. Bei der anschließenden Kollision zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, diese wurden in einem Paderborner Krankenhaus ärztlich versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,-- EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell