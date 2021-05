Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendliche brechen PKW auf und entwenden Energy-Drinks.

Braunschweig (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:20 bis 13:30 Uhr, wurde ein am Altewiekring abgestelltes Werbefahrzeug eines bekannten Energy-Drink-Herstellers aufgebrochen. Ein Zeuge berichtet, dass sich zwei Jugendliche am Fahrzeug zu schaffen gemacht und schließlich eine Klappe am Fahrzeug aufgebrochen hätten. Anschließend seien mehrere Dosen des Energy-Drinks entnommen worden und die beiden Jugendlichen geflüchtet. Der Zeuge berichtet weiter, dass das Tatgeschehen von mehreren Personen gefilmt worden sei.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst 0531-4762516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell