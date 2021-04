Polizei Braunschweig

POL-BS: Opfer nach versuchtem Taschendiebstahl gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Damm

27.04.2021, 11:15 Uhr

Nach einem versuchten Taschendiebstahl konnte der Täter durch die Polizei ermittelt werden, jedoch ist eine ältere geschädigte Dame noch unbekannt.

Am Dienstagmittag kam es in einem Drogeriegeschäft in der Braunschweiger Innenstadt zu drei versuchten Taschendiebstählen. Ein männlicher Täter hatte mehrfach versucht Gegenstände aus Handtaschen weiblicher Opfer zu entwenden. Dem Täter gelang es einer älteren Dame die Geldbörse abzunehmen. Doch bevor er mit dem Diebesgut verschwinden konnte, öffnete sich die Geldbörse unbeabsichtigt und Kleingeld fiel zu Boden. Hierauf wurde die Bestohlene aufmerksam und bemerkte so den Dieb, der so tat, als ob er der Dame beim Aufheben des Kleingeldes helfen wolle. Die Polizei wurde durch eine Mitarbeiterin des Drogeriegeschäftes im Nachgang auf die Geschehnisse aufmerksam gemacht. Die Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl konnte den Täter bereits identifizieren. Bislang sind jedoch die Personalien der älteren Dame unbekannt. Die Geschädigte ist ca. 75 Jahre alt und war mit einer rosafarbenen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet die Dame sich telefonisch unter 0531 476 3115 im Polizeikommissariat Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell