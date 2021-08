Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen - 2 leicht Verletzte

Delbrück-Westenholz (ots)

Delbrück-Westenholz, Westenholzer Str. / Nordhagener Str. Freitag, 20.08.2021, 19:35 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw Mercedes Benz die Westenholzer Str. in Richtung Delbrück und beabsichtigte, nach links in die Nordhagener Str. abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine ebenfalls 20-jährige Skoda-Fahrerin die Westenholzer Str. in Richtung Westenholz. Beim Abbiegen übersah der Lkw-Fahrer die entgegenkommende Skoda-Fahrerin und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeugführende leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,00 EUR.

