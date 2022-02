POL-OF: Zeugin meldete Mann im Fallbach: Kriminalpolizei sucht Zeugen - Hanau

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Zeugin meldete Mann im Fallbach: Kriminalpolizei sucht Zeugen - Hanau

(fg) Bereits am Donnerstag (3. Februar) alarmierte eine Gassi-Geherin kurz vor Mitternacht die Polizei und gab an, dass sich ein Mann unter der Brücke der Straße "Alter Rückinger Weg" im dortigen Fallbach befinde. Eine kurz darauf eingetroffene Streife stellte im Rahmen der Erstversorgung fest, dass der 33-Jährige neben einer Unterkühlung Verletzungen im Halsbereich aufwies. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung hinzugerufen. Der Hanauer kam anschließend in ein Krankenhaus. Da die Hintergründe der Verletzungen noch unklar sind und ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen und fragt:

- Wer hat die Person kurz vor Mitternacht im Bereich der Straße "Alter Rückinger Weg" gesehen?

- Wer hat gesehen, wie die Person in den Fallbach gelangt ist?

- Waren möglicherweise weitere Personen zugegen?

Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach, 14.02.2022, Pressestelle, Felix Geis

