Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

10-jähriger Radfahrer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (16. September 2021) gegen 13.45 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Steinstraße in Richtung Neumarkt. In Höhe des Alter Markt wurde das Hinterrad seines Fahrrades von einem hinter ihm querenden Pkw erfasst, so dass er stürzte. Bei dem Pkw handelte es sich um einen roten Honda Civic, der von einer etwa 30-jährigen Frau mit blonden, längeren Haaren gefahren wurde. Die Fahrerin trug ein schwarzes Oberteil und eine Sonnenbrille. Sie setzte ihre Fahrt pflichtwidrig, ohne die Polizei oder die Eltern zu informieren, fort. Der 10-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei Emmerich bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 02822 - 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell