Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1409) Sexuelle Belästigung in der U-Bahn - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter belästigte am frühen Sonntagmorgen (04.10.2020) eine junge Frau in der U-Bahn von Nürnberg nach Fürth. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen in Fürth fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die junge Frau gegen 01:00 Uhr in Begleitung zweier Freundinnen in der U-Bahn der Linie U1. Hier wurde sie von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt unsittlich berührt. Die junge Frau gab deutlich zu verstehen, dass sie das nicht möchte, woraufhin sich der Unbekannte zunächst entfernte. Nach kurzer Zeit kam er nochmals auf die Frau zu und belästigte sie erneut.

Die Frauen stiegen daraufhin aus der U-Bahn aus und verständigten die Polizei, die sofort nach dem unbekannten Täter fahndete. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung an der Haltestelle Jakobinenstraße in Fürth angetroffen und festgenommen werden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den 20-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken