Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mülltonnenbrände; Einbrüche; Fahrzeug durch Steinwurf beschädigt; Unfall am Fußgängerüberweg und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mülltonnenbrand vor Wohnhaus - Zeugen gesucht - Offenbach

(aa) Nach einem Mülltonnenbrand am frühen Dienstag im Landgrafenring sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.10 Uhr brannte eine Mülltonne, die direkt an einem Reihenhaus stand. Schaden am Wohngebäude entstand nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise werden an das Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 erbeten.

2. Werkzeug aus Rohbau gestohlen - Offenbach

(aa) Ein etwa 40 Jahre alter und 1,75 Meter großer Dieb war am späten Sonntagabend in der Carl-Ulrich-Siedlung zugange. Gegen 22.40 Uhr stieg der Täter in einen Rohbau in der Wingertstraße ein. Dazu hatte der Mann (Glatze, Vollbart) ein Fenster aufgedrückt. Anschließend lud der Unbekannte Werkzeug im Wert von rund 1.300 Euro in einen silbernen Kombi und fuhr davon. Ein Zeuge hatte dies beobachtet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Fahrzeug offenbar durch Steinwurf beschädigt - Bundesstraße 45/Gemarkung Rodgau/Weiskirchen

(jm) Unbekannte haben am Sonntagmittag offenbar Steine von einer Brücke auf die Bundesstraße 45 geworfen. Zunächst befuhr ein 24-Jähriger gegen 13.25 Uhr die B 45 aus Richtung Dieburg kommend in Fahrtrichtung Hanau. Als er in Höhe einer Brücke kurz vor der Anschlussstelle der Autobahn 3 war, traf ein Gegenstand seine Windschutzscheibe und beschädigte diese (zirka 500 Euro). Sofort informierte der Autofahrer die Polizei. Nach seinen Angaben sollen Mädchen im Alter von etwa 11 Jahren auf der Brücke (Schillerstraße) gestanden und die Steine geworfen haben. Anschließend fuhren sie mit ihren Tret-Rollern davon. Zudem soll ein Mädchen einen Helm dabeigehabt haben. Die Beamten suchen daher nun Zeugen, die im Bereich B 45/ Schillerstraße Beobachtungen gemacht haben und bitten um Mitteilung unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Reh angefahren und geflüchtet? - Neu-Isenburg (as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein silberner Kombi die Landesstraße 3117 in Fahrtrichtung Heusenstamm und kollidierte nach der Kempinski Kreuzung mit einem Reh. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen - Seligenstadt

(jm) Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in drei verschiedene Objekte in Seligenstadt ein. Zwischen 14 und 6 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Getränkemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort hebelten sie zunächst eine Tür und anschließend einen Schrank sowie die Kasse auf. Daraus nahmen sie Bargeld sowie eine Bankkarte mit. Ohne Beute flüchteten nach ersten Erkenntnissen zwei bislang unbekannte Täter aus einer Bar in der Steinheimer Straße. Zuvor hatten sie sich kurz nach 4 Uhr gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bar verschafft. Offensichtlich durch die ausgelöste Alarmanlage, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Zu einem weiteren versuchten Einbruch wurde die Polizei in Seligenstadt in der Straße "Große Maingasse" gerufen. Zwischen 21 Uhr und 10 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Gebäude auf. Die näheren Umstände müssen noch ermittelt werden. Ob in den drei Fällen dieselben Täter am Werk waren, bedarf nun der weiteren Ermittlungen. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbrecher kamen tagsüber - Mainhausen/ Zellhausen

(jm) Am Montag stiegen Einbrecher tagsüber in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße (20er-Hausnummern) ein, durchsuchten die Innenräume und flohen mit ihrer Beute. Zwischen 14 und 19 Uhr verschafften sich die Eindringlinge über die Terrassentür Zugang zum Haus. Nachdem sie Geld und Schmuck eingesteckt hatten, machten sie sich davon. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfall am Fußgängerüberweg - Hanau

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montag in der Eberhardstraße Ecke Nordstraße, bei dem ein 19-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Kurz vor 19 Uhr überquerte der Fußgänger den Überweg, als er von einem schwarzen Audi angefahren wurde. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Freiheitsplatz weiter. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen am Arm. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Autofahrer bereits ermitteln und sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Diese können sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.

2. Mülltonnen brannten - Zeugen gesucht - Hanau

(aa) In Kesselstadt brannten am frühen Dienstag in der Dresdener Straße im Bereich der Hausnummern 36 - 60 mehrere Mülltonnen. Unbekannte haben gegen 3.15 Uhr vermutlich Böller in zwei Plastikmülltonnen geworfen. Das Feuer griff auf vier weitere danebenstehende Tonnen über. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Offenbach, 15.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell