Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241121-935: Traktor-Oldtimer gestohlen

Reichshof (ots)

Ein 63 Jahre alter Traktor der Marke Deutz ist zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen (21. - 23. November) aus einem Carport in Reichshof-Mennkausen gestohlen worden. Der grüne Traktor mit den Kennzeichen GM-KT 47 war in einem Carport an der Straße "Auf der Leine" abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

