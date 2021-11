Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231121-932: LKW beschädigt PKW und Verkehrsschild

Hückeswagen (ots)

Ein umgefahrenes Verkehrsschild und ein beschädigtes Auto hinterließ ein unbekannter LKW-Fahrer Montagnacht (22. November) bei seiner Fahrt durch Sudetenlandstraße. Um eine Schadenregulierung kümmerte er sich nicht.

Der Fahrer des weißen LKW mit blauen Farbelementen und dem Schriftzug "Koel - en Vriestransport Voesenek BV, Breda Holland" rangierte mit geöffneten Anhängertüren gegen 2.45 Uhr auf der Sudetenlandstraße rückwärts in Richtung Ringstraße. Dabei beschädigte er einen weißen Seat Leon und ein Verkehrsschild. Nach einigem Hin- und Her rangieren, setzte der Fahrer seinen Weg auf der Ringstraße den Berg hinauf fort und fuhr wenig später aus der Mühlenstraße auf die Bergstraße in Richtung Bergischer Kreisel.

Hinweise zu dem LKW oder dessen Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell