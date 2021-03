Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf - Audi A3 mit falschen Kennzeichen

Fulda (ots)

Hilders - Am Mittwochmittag (03.03.) stellten Beamte der Polizeistation Hilders einen silberfarbenen Pkw Audi A3 mit unterschiedlichen amtlichen Kennzeichentafeln am Ortsausgang von Hilders in Richtung Batten fest. Die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen gehörten zu zwei anderen Pkws. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 42-jährige Fahrzeugführer ebenso wenig vorweisen, wie einen Eigentumsnachweis für den Pkw. Der Audi A3 wurde daraufhin sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Gebrauch gefälschter/gestohlener amtlicher Kennzeichen, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Diebstahls, gefertigt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass der Audi A3 bereits seit mindestens Anfang des Jahres 2021 im Bereich von Gersfeld mit den unterschiedlichen Fuldaer Kennzeichen geführt wurde. Wer hat ebensolche Feststellungen getroffen? Zeugen werden gebeten sich direkt an die Polizeistation Hilders unter 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle zur wenden.

Polizeistation Hilders

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell