Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231121-931: Beim Einladen des Einkaufs bestohlen

Gummersbach (ots)

Beim Einräumen der Einkäufe ist einer 27-jährigen Gummersbacherin am Montagabend (22. November) die Geldbörse aus dem Auto geklaut worden. Die junge Frau hatte mit ihrem Kleinkind im Lidl-Markt an der Vollmerhausener Straße eingekauft. Bevor sie gegen 18.40 Uhr den Einkauf im Kofferraum verstaute, legte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz des Wagens. Während sie alle Waren in den Kofferraum lud, öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür, schüttete den Inhalt der Handtasche auf den Beifahrersitz und klaute das Portemonnaie. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell