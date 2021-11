Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231121-930: Wohnungseinbruch in der Uelfestraße

Radevormwald (ots)

In der Uelfestraße ist am Montag (22. November) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck gestohlen worden. Zwischen 14.15 und 20.00 Uhr schlugen die Täter die Glasscheibe einer Terrassentüre ein und durchsuchten im Anschluss das komplette Haus. Die genaue Beute der Einbrecher stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest; es fehlte jedoch zumindest diverser Schmuck. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell