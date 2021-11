Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231121-929: Versuchter Geschäftseinbruch

Engelskirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (21. November) haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft am Edmund-Schiefeling-Platz einzubrechen. Mitarbeiter stellten am Montagmorgen eine durch Hebelspuren beschädigte Glaseingangstüre fest. Durch die Auswertung einer Videoaufzeichnung konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass gegen 07.20 Uhr am Sonntagmorgen zwei dunkel gekleidete Personen, die jeweils Kapuzen übergezogen hatten, versucht hatten, in die Geschäftsräume einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell