Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt zwei gesuchte Straftäter fest

Rheinmünster/Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Morgen, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien, eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Gegen eine 46-Jährige rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Betrug. Da die Dame die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte eine Haftstrafe abgewendet werden. Nicht so gut hatte es hingegen ein 28-Jähriger somalischer Staatsangehöriger. Er wurde heute Morgen im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, in einem Fernreisebus angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen, stellten die Beamten fest, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise bestand. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell