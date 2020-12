Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht

EspelkampEspelkamp (ots)

Auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der General-Bishop-Straße ist es am Samstag vergangener Woche zu einem Unfall gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hatte am Vormittag einen silberfarbenen Opel Corsa beschädigt und war, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davon gefahren.

Die 61-jährige Opelfahrerin berichtete den hinzugerufenen Polizisten, dass sie ihren Wagen gegen 10.30 Uhr abgestellt hatte. Nach ihrem Einkauf fiel ihr gegen 11.15 Uhr der Schaden an der hinteren Fahrerseite auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten um Hinweise zu dem Verursacher unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell