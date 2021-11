Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Offenburger Bahnhof

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Montag Abend im Offenburger Bahnhof einen 33-Jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichem Diebstahl bestand. Er wurde gestern Mittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in das Gefängnis gebracht.

