Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Mittag, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in die Ukraine ein gefälschtes Dokument sichergestellt. Ein 53-Jähriger ukrainischer Staatsangehöriger legte zur Kontrolle seinen ukrainischen Reisepass, sowie einen polnischen Aufenthaltstitel vor. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente fielen den Beamten Fälschungsmerkmale bei dem polnischen Aufenthaltstitel auf. Darauf angesprochen gab der Ukrainer an, dass der Aufenthaltstitel echt sei und in Polen ausgestellt worden war. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell