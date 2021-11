Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221121-926: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

Am Wochenende (19. - 21. November) sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gummersbach-Karlskamp eingestiegen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 15.00 Uhr am Sonntag hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des in der Bickenbachstraße gelegenen Hauses auf, so dass sie in die Wohnung einsteigen konnten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und flüchteten mit aufgefundenem Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Wohnungseinbrecher sind verstärkt in der dunklen Jahreszeit unterwegs. Bemerken Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ihrem Wohnumfeld, dann scheuen Sie sich nicht die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

