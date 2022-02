Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Elektroroller entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr beim Befahren der Stettener Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 21-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Remshalden: Pedale verwechselt

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 38 Jahre alte Peugeot-Fahrerin verwechselte beim Rangieren das Gaspedal mit der Bremse und fuhr rückwärts gegen ein geparktes Wohnmobil. Dieses wurde durch den Aufprall zurückgeschoben und prallte gegen ein weiteres Wohnmobil. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, die Verursacherin erlitt keine Verletzungen.

Weinstadt-Beutelsbach: Elektroroller entwendet

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr wurde ein Elektroroller, der in der Marktstraße mit einem Fahrradschloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen war, entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 954022 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Pestalozzistraße geparkten Opel Corsa und verursache hierdurch etwa 500 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: 15.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin bemerkte am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr an der Einmündung L 1199 / K 1866 zu spät, dass die vor ihr fahrende 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall aber niemand.

Winnenden: Aufgefahren

Circa 6.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 16:45 Uhr in der Wallstraße. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus befuhr die Wallstraße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 59-jährige Audi-Fahrer nach links in die Schloßstraße einbiegen wollte und fuhr diesem auf.

