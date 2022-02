Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Auto entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Fensterscheibe von Schulgebäude beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen warf ein bisher unbekannter Täter einen Stein gegen eine Fensterscheibe des Remstalgymnasiums und beschädigte die Scheibe hierdurch. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe einen Audi A4 Avant, der auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Am schwarzen Audi im Wert von über 50.000 Euro waren zur Tatzeit die Kennzeichen BS-EL 9690 angebracht. Entsprechende Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rudersberg: Auto mutwillig beschädigt

In der Kelterstraße haben Unbekannte einen dort parkenden Pkw Opel Astra mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurde mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung der rechten Fahrzeugseite zerkratzt und 1500 Euro Sachschaden verursacht. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 entgegen.

