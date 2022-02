Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr: Polizei fahndet nach Tankstellenüberfall

Sulzbach an der Murr: (ots)

Eine Tankstelle an der Umgehungsstraße wurde am Donnerstagvormittag überfallen. Die Polizei fahndet derzeit (Stand 10.15 Uhr) nach dem geflüchteten Täter. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein junger Mann betrat gegen 9.15 Uhr den Tankstellenshop und bedrohte eine Angestellte und erbeutete Bargeld aus der Registrierkasse. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Schulstraße. Der unbekannte Tatverdächtige war mit heller Jeans und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Es handelte sich um einen jungen Mann mit Bart. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Backnang bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Täter. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob dieser vor der Tatbegehung oder bei der Flucht in Tatortnähe gesehen wurde. Die Hinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell