Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Bereits am Freitag, den 18.02.2022, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Ölbergstraße geparkten VW Up. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Auffahrunfall

Gegen 14:45 Uhr am Mittwoch befuhr ein 39-jähriger Audi-Fahrer die Satteldorfer Hauptstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 40-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell