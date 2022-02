Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.02.22

Goslar (ots)

Verdacht des Diebstahls - Schaden 200,- Euro

Nach einem Zeugenhinweis wurden am 22.02.22, gegen 02.22 Uhr, mehrere lärmende Personen auf der Lautenthaler Straße in Seesen angetroffen. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle wurde in unmittelbarer Nähe der angetroffenen Personen eine Warnbake aufgefunden, welche zuvor offensichtlich von einer Baustelle im Stadtbereich entwendet worden war. Es besteht daher der Verdacht des Diebstahls. Das Verkehrsschild wurde an der Baustelle wieder ordnungsgemäß aufgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440).

Diebstahl eines Mobiltelefons - Schaden 500,- Euro

Am 22.02.22, gegen 19.30 Uhr, wurde ein 18jähriger Mann aus Bockenem in der MC Donalds Filiale am Autohof Rhüden von einer bislang unbekannten Person angebettelt. Dabei lenkte die Person den Geschädigten ab und entwendete dessen Apple-Handy. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Mobiltelefons - Schaden 100,- Euro

Am 22.02.22, gegen 18.50 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einer Gaststätte in der Lautenthaler Straße in Seesen das hinter dem Tresen abgelegte Huawei-Handy des Wirtes. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440)

i.A.

Knackstedt, POK

