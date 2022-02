Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus:

Bislang unbekannte/r Täter brach/en in der Zeit von Mittwoch, 16.02.2022, 12:30 Uhr bis zur Feststellung am Montag, den 21. Februar 2022, 12:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Badestraße ein. Hierbei wurde die Terrassentür an der Rückseite des Hauses aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten den vorgefundenen Schmuck, dessen Wert noch nicht benannt werden kann und verließen das Haus über ein geöffnetes Küchenfenster. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell