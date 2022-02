Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Dienstag, 22.02.2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Pkw-Diebstahl

Im Zeitraum von Samstag, 19.02.2022, 13:00 Uhr bis zum Montag 21.02.2022, 10 Uhr wurde von dem Grundstück eines Autohauses in der Bornhardtstraße ein weißer Pkw Hyundai Santa Fe mit dem amtl. Kennzeichen GS-HM 200 entwendet.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die den besagten Pkw nach dem Samstag, 19.02.2022, 13 Uhr wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Montag, 21.02.2022 verunfallte gegen 15:00 Uhr eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Straße Ohlhofbreite in Goslar, OT Ohlhof. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw Passat die Ohlhofbreite in Fahrtrichtung des Theodor-Heuss-Ring. In einer leichten Linkskurve geriet die Fahrzeugführerin daraufhin in den Gegenverkehr und streifte hier seitlich einen entgegenkommenden Pkw. Im Anschluss geriet der Pkw der Unfallverursacherin nach rechts von der Fahrbahn ab, "fällte" hier einen Straßenbaum und beendete schließlich die Fahrt mit ihrem Pkw nach Durchbrechen eines Gartenzaunes.

Während der Verkehrsunfallaufnahme verdichteten sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich über der 1,1 Promille-Grenze.

Die Verkehrsteilnehmerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein in amtl. Verwahrung genommen.

Der stark beschädigte Pkw der Unfallverursacherin wurde daraufhin durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Küchenbrand in der Breslauer Straße

Am Dienstag, 22.02.2022, kam es gegen 07:55 Uhr in einem Reihenmittelhaus (MFH) in der Breslauer Straße in Goslar aus noch ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand. Der Brand wurde von der Feuerwehr Goslar gelöscht. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 15.000 Euro. Der Wohnungsinhaber wurde bei dem Brand leicht verletzt (Rauchgasintoxikation). Der Brandort wurde beschlagnahmt.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell